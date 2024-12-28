4000 درهم شهريا.. بدء اختبار المتقدمين على فرص عمل بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - بدأت وزارة العمل اختبارات الشباب المتقدمين على فرص عمل بالإمارات العربية المتحدة على 3 مهن وهي حداد مسلح، ونجار مسلح، ومُشرف العمال، حيث يتم التدريب في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة.

فرص عمل بالإمارات

تتطلب فرص عمل الإمارات: 3 مُشرف عمال، و30 حداد مسلح، و30 نجار مسلح.

شروط فرص العمل

يشترط للوظائف أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

وتتراوح الأجور في هذه الوظائف الجديدة من 1800 إلى 4000 درهم في الشهر، بجانب توفيرها مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومُدة العقد سنتين.

وبدورها قالت هبة أحمد مدير عام للتشغيل بالوزارة، إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص للشباب للعمل بالخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

وأضافت أن تنظيم الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، بهدف التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار، والاستدامة للعامل، وتقديم عامل ماهر ومدرب لصالح صاحب العمل.