مشاهير العرب - بعد عرض «بضع ساعات في يوما ما».. هنا الزاهد تكشف عن مفاجأة بشأن شخصيتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوما ما»، وذلك بعدما حقق أكثر من 2 مليون جنيه إيرادات في ثاني أيام عرضه في السينما.

وأوضحت هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أن شخصيتها ضمن أحداث فيلم «بضع ساعات في يوما ما» نالت إعجابها منذ البداية، مشيرة إلى أن شخصية سارة التي تقدمها ضمن أحداث العمل تتشابه معها في الكثير من الأشياء.

وتابعت: «سارة من رواية بضع ساعات في يوم ما، أنا من الناس اللي قرأت الرواية دي لـ محمد صادق وكنت حابة شخصية معينة اسمها سارة».

كما أضافت هنا الزاهد: «الحقيقة اتعلقت بقصتها لأنها شبهي جدا، يشاء القدر إن الرواية دي تتعمل فيلم وأنا اللي أعمل سارة وكمان من إخراج الأستاذ عثمان أبو لبن مخرج فيلم قصة حب، تقدروا تشوفوا الفيلم في السينمات».

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوما ما

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.