طقس رأس السنة وأول أيام العام الجديد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - النشرة الجوية لطقس رأس السنة.. تتزين الشوارع بأشجار الكريسماس، قبل ساعات من استقبال عيد الميلاد واحتفالات رأس السنة، وسط طقس بارد يقترب إلى الصقيع في بعض الأنحاء، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة حالة الطقس في رأس السنة، حتى يتمكنوا من اتخاذ التدابير اللازمة عند الخروج للتنزه خارج منازلهم في الحدائق والأماكن العامة، وزيارة الأقارب.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنه بحلول رأس السنة سيستمر انخفاض درجات الحرارة بفترات النهار والليل، مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي لاستمرار فرص سقوط الأمطار في معظم المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لتكون الأمطار متفاوتة الشدة، وتمتد بكميات أقل لبعض المحافظات الداخلية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 31 ديسمبر

وبالنسبة لفترات الليل، فتكون الأجواء شديدة البرودة بشكل كبير، لتصل الصغرى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر في القاهرة الكبرى بين 10 و11 درجة مئوية، وتكون في المدن الجديدة أقل من 10 درجات، وتتراوح في محافظات الصعيد بين 4 و5 درجات، وتصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد ومناطق من شمال الصعيد، وتسجل العظمى في فترة النهار درجة حرارة تتراوح بين 17 و 18 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأشارت منار غانم إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار في حركة نشاط الرياح حتى وإن كان نسبيا، والذي يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر تلك الموجة شديدة البرودة حتى انتهاء يوم الثلاثاء المقبل.

موعد انتهاء الموجة الباردة

وعن موعد انتهاء الموجة الباردة وتحسن الأحوال الجوية، فتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 1 يناير من العام الجديد 2025، إذ تبدأ سرعات الرياح في الهدوء بحلول الامتداد الجوي في طبقات الجو العليا، والتي تؤدي إلى انخفاض فرص سقوط الأمطار، وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس، وتتحول الأجواء الشتوية المعتادة لمائلة للبرودة فترة النهار شديدة البرودة في فترات الليل.

نوة رأس السنة 2025

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الإسكندرية تزامنا مع استقبال نوة رأس السنة، التي تبدأ اليوم السبت وتستمر لمدة 4 أيام وتصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة ووصفها البعض بالأعنف.