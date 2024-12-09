اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 على نايل سات تغطية لحظة بلحظة للأخبار المحلية والدولية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - ارتفاع ملحوظ في البحث عن تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 التي تعمل على تغطية الأخبار الجديدة والحصرية لحظة بلحظة على مدار 24 ساعة، تعد قناة الجزيرة من أقدم القنوات الإخبارية على الساحة الفضائية، لقد تم تأسيسها في مطلع نوفمبر لعام 1996 وهي قناة عربية قطرية قام بتأسيسها حمد بن خليفة آل ثاني، يتم نقل البث الحي المباشر للمحتوى المخصص بالقناة من الدوحة،

مما تعمل القناة على جميع الأقمار الصناعية بين نايل سات وعرب سات بدر سات وياه سات، وتستخدم القناة إمكانيات عالية لم تستخدم في أي قناة، تمتلك القناة أكبر استوديو إعلامي على الإطلاق في الوطن العربي، تضم القناة مجموعة كبيرة من الإعلاميين لتقديم أفضل البرامج، ترقبوا معنا الفقرات التالية للتعرف على تردد قناة الجزيرة الجديد 2024.

تردد قناة الجزيرة الجديد 2024

التردد 12520.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة الجزيرة على نايل سات

تعمل قناة الجزيرة بشكل مجاني وتستخدم الجودة العالية hd لنقل المحتوى بصورة وصوت أفضل دون تقطيع، كما أن القناة تضم عدد كبير من المراسلين الذين يعملون على تغطية الأخبار ونقلها من أرض الواقع بشكل حي مباشر، كما أن الجزيرة تقوم بتقديم الأخبار المحلية والدولية بين اقتصادية سياسية واجتماعية ورياضية وغيرها الكثير وهذا ما يجعلها دائماً مصدر بحث لتميزها عن غيرها.

برامج قناة الجزيرة

تقوم قناة الجزيرة بعرض باقة كبيرة من البرامج التي يقدمها كبار الإعلاميين ومن أشهر البرامج التي تذاع على القناة