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الرياضة - 10:17 - الرئيس اليمني يرحب بقرار ترامب تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:17 - الرئيس اليمني يرحب بقرار ترامب تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:17 - الرئيس اليمني يرحب بقرار ترامب تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 10:17 مساءً - رحب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تضمن إعادة تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، منظمة إرهابية أجنبية.

وقدمّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باسمه واسم أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، والشعب اليمني، شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هذا القرار التاريخي، مجددًا الترحيب بتعهداته لإنهاء الحروب، وردع التنظيمات الإرهابية في كل أنحاء العالم.

وأكد الدكتور رشاد محمد العليمي، التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق.

وكتب الرئيس، في تدوينة على منصة (إكس): «انتظر اليمنيون طويلًا خصوصًا من فارقوا الحياة، أو عذبوا، أو اعتقلوا ظلمًا، أو فجرت منازلهم، وشردوا في أصقاع الأرض، الانصاف، ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لاحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة».

وأشار إلى أنه لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم

الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216، معتبرًا أن التساهل مع أعداء السلام، سيعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه المليشيات الأبشع في التاريخ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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