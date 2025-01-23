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الرياضة - 06:21 - عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت في الدوري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:21 - عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت في الدوري - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:21 مساءً - أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يخوض مباراة مودرن سبورت، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة مودرن سبورت اليوم، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 17 نقطة من 8 مباريات خاضها الفارس الأبيض في دوري نايل حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز اليوم، من أجل الوصول إلى صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم، متساويًا مع بيراميدز صاحب الـ20 نقطة، وعودة الأهلي إلى المركز الثالث.

الزمالك

بينما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 4 نقاط من 8 مباريات خاضها في دوري نايل، بدون انتصار حتى الآن، و4 تعادلات ومثلهم من الهزائم.

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة.

في خط الوسط الهجومي: مصطفى شلبي - محمد عاطف - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام مودرن سبورت

محمد صبحي - محمود بنتايك - سيف فاروق جعفر - محمد السيد - أحمد محمود - محمود عبد الرازق شيكابالا - ناصر منسي - كونراد ميشالاك - حسام أشرف.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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