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الرياضة - 09:16 - «مصطفى بكري» لوزير الداخلية: أنا عايز حقي.. اتحبست 5 مرات وأوضاع السجون مكانتش زي دلوقتي «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - «مصطفى بكري» لوزير الداخلية: أنا عايز حقي.. اتحبست 5 مرات وأوضاع السجون مكانتش زي دلوقتي «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - «مصطفى بكري» لوزير الداخلية: أنا عايز حقي.. اتحبست 5 مرات وأوضاع السجون مكانتش زي دلوقتي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:16 مساءً - تحدث الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج"حقائق وأسرار" عن تطوير دور الإصلاح والتأهيل مقارنة بالسنوات الماضية.

وعاد مصطفى بكري بذاكرته إلى الوراء، عندما كان مسجونا بسبب آرائه السياسية، وقال «قلت للسيد الوزير في إحدى المرات أنا عايز حقي أنا اتحبست 5 مرات ومكانش وقتها الوضع كده».

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجزء الثاني من احتفالات عيد الشرطة شهد مفاجأة مبهرة تمثلت في اصطفاف قوات الشرطة.

وتابع مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «بعد ترشح الرئيس السيسي للرئاسة قال إن من أهم أهدافه إعادة بناء المؤسسات الوطنية وهو ما حدث على مدار السنوات الماضية».

وأشاد مصطفى بكري بمشهد تكريم والدة الشهيد عمر القاضي خلال حفل احتفالية الشرطة قائلا «قوية وصامدة».

وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي بعث رسائل للداخل والخارج خلال احتفالية عيد الشرطة، بينها التأكيد على التحديات والصراعات التي تستهدف الدولة الوطنية وإحداث فوضى عارمة، مضيفا «الرئيس السيسي أكد أن مصر ستظل بمأمن بعيدا عن الاضطرابات وتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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