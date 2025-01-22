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الرياضة - 07:16 - «حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:16 - «حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - «حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:16 مساءً - قال المهندس ياسر قورة، عضو اللجنة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن التعليم ملف لقيط في مصر، مشيرًا إلى أن كل وزير تربية وتعليم يأخذ ملف التعليم إلى مكان مختلف عن السابق، وكأن التعليم اختراع جديد وغير مستقر في العديد من دول العالم.

وأوضح ياسر قورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، مقدمة برنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك الكثير من نماذج التعليم الجيدة في العالم، مثل النموذج الماليزي الذي اهتم بتطوير التعليم لتغير شكل البلاد، بالإضافة إلى أن الكثير من دول العالم تشهد نظامًا مستقرًا منذ سنوات، واليوم تحصد هذه الدول نتائج استقرار هذا التعليم.

ملف التعليم ملف من ملفات الأمن القومي

وأضاف «قورة» أن البعض يختذل ملف تطوير التعليم في الثانوية العامة، ويتجاهل إمكانية تطوير النظام منذ المرحلة الابتدائية بصورة تدريجية وصولاً إلى الثانوية العامة، لافتا إلى أن ملف تطوير التعليم متروك لأهواء أي وزير يأتي لوزارة التربية والتعليم، وهذا ليس من حقه، لأن ملف التعليم ملف من ملفات الأمن القومي.

وشدد على ضرورة إعداد مؤتمر عام دولي للتعليم في مصر، والاستفادة من كافة النماذج المقربة من الدولة المصرية مثل النموذج الماليزي، والاستعانة بخبراء التعليم من مصر، لكي نخرج بورقة عمل تتحول إلى نظام ومنهج لا يتم تغييره من وقت لآخر.

نظام الثانوية العامة

ونوّه عضو اللجنة الاستشارية العليا لحزب الوفد، بأن فكرة تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر، معقبًا: «كل وزير يأتي إلى الوزارة يغير نظام الثانوية العامة، مرة يحول الثانوية إلى عام، ومرة أخرى إلى عامين وثلاثة أعوام».

وتابع المهندس ياسر قورة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأسبق أدخل بعض التعديلات على الثانوية العامة، وأعاد نظام التحسين، وأدخل التابلت إلى نظام التعليم، وهذا كان أمرًا جيدًا للغاية، ولكن لم تكن البنية التحتية مُجهزة مثل عدم توافر الإنترنت في بعض المدارس، مؤكدا على ضرورة تجهيز المدارس والمدرسين والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أي نظام جديد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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