ترامب يتوعد بفرض عقوبات على روسيا حال عدم التوصل لحل مع أوكرانيا - أخبار كلمتك

ترامب يتوعد بفرض عقوبات على روسيا حال عدم التوصل لحل مع أوكرانيا - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: حكومة نتنياهو على وشك الانهيار بعد استقالة هرتسي هاليفي - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: حكومة نتنياهو على وشك الانهيار بعد استقالة هرتسي هاليفي - أخبار كلمتك

محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو) - أخبار كلمتك

محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو) - أخبار كلمتك

ممثل حماس بصنعاء يصرح بشأن الإفراج عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر - أخبار كلمتك

ممثل حماس بصنعاء يصرح بشأن الإفراج عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم Moana 2 يواصل تحقيق إيرادات مميزة بالسينمات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم Moana 2 يواصل تحقيق إيرادات مميزة بالسينمات العالمية - أخبار كلمتك

«حماة الوطن»: 25 يناير سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال الداخلية الأبرار على مر التاريخ - أخبار كلمتك

«حماة الوطن»: 25 يناير سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال الداخلية الأبرار على مر التاريخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - «حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - «حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو» - أخبار كلمتك

"الغنام": جهاز مستقبل مصر يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة - أخبار كلمتك

"الغنام": جهاز مستقبل مصر يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة - أخبار كلمتك

وزير التموين: البورصة السلعية خطوة لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار - أخبار كلمتك

وزير التموين: البورصة السلعية خطوة لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة بعد التعادل مع فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة بعد التعادل مع فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة بعد التعادل مع فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 مساءً - الدوري المصري، سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام فاركو، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الاهلي وفاركو 

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى دون أي خطورة حقيقية على مرمى فاركو، لينحصر اللعب في وسط الملعب، حيث فشل الأهلي في اختراق دفاعات فاركو المنظمة.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

في الدقيقة 11، احتسب محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وفاركو، ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأحمر بداعي تدخل مدافع فاركو ضد حسين الشحات، قبل أن يتدخل الـ VAR لإلغاء ركلة الجزاء.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وفي الدقيقة 22، خطف فاركو هدف التقدم عن طريق زهير المترجي، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ رامي ربيعة ليطلق تسديدة سكنت شباك محمد الشناوي.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

بعدها ضغط الأهلي وسيطر على مجريات الأمور دون أن ينجح في خلق فرص حقيقية على مرمى محمد شيكا حارس فاركو، قبل أن يجري فاركو تبديلا اضطراريا في الدقيقة 44 بخروج زهير المترجي للإصابة. 

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لمصلحة الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو، نتيجة تدخل مدافع فاركو على عمر كمال عبد الواحد، ليتصدى لها إمام عاشور ويسجل هدف الأهلي الأول، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
 

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وفي الشوط الثاني، سيطر الأهلي على مجريات الأمور وسط محاولات لإدراك هدف التقدم دون خطورة حقيقية على مرمى محمد شيكا حارس فاركو.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

بعدها أجرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي 3 تغييرات لتنشيط الحالة الهجومية بنزول محمد عبد الله ومحمد مجدي أفشة وسمير محمد، بدلا من كريم الدبيس وأكرم توفيق وعمر الساعي، ليستحوذ الأهلي على الكرة بشكل كامل وسط ضغط مكثف على دفاعات فاركو.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري
مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وفي الدقائق المتبقية، تكررت هجمات الأهلي عن طريق إمام عاشور وحسين الشحات، إلا أن جميع الفرص لم تكلل بالنجاح لينتهي اللقاء بتعادل الأهلي وفاركو 1/1.

523bcb1ddc.jpg

 

تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

جاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالتالي:

74f790ce54.jpg

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وسمير محمد ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

 

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري المصري 

بتلك النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أن الأحمر بات مهددا بفقدان الصدارة في حالة فوز بيراميدز على زد اليوم، أو الزمالك على مودرن غدا، حيث يمتلك كلا منهما 17 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

في ريمونتادا مثيرة، أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق