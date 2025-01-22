موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة بعد التعادل مع فاركو بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 مساءً - الدوري المصري، سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام فاركو، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الاهلي وفاركو

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى دون أي خطورة حقيقية على مرمى فاركو، لينحصر اللعب في وسط الملعب، حيث فشل الأهلي في اختراق دفاعات فاركو المنظمة.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

في الدقيقة 11، احتسب محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وفاركو، ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأحمر بداعي تدخل مدافع فاركو ضد حسين الشحات، قبل أن يتدخل الـ VAR لإلغاء ركلة الجزاء.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وفي الدقيقة 22، خطف فاركو هدف التقدم عن طريق زهير المترجي، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ رامي ربيعة ليطلق تسديدة سكنت شباك محمد الشناوي.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

بعدها ضغط الأهلي وسيطر على مجريات الأمور دون أن ينجح في خلق فرص حقيقية على مرمى محمد شيكا حارس فاركو، قبل أن يجري فاركو تبديلا اضطراريا في الدقيقة 44 بخروج زهير المترجي للإصابة.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لمصلحة الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو، نتيجة تدخل مدافع فاركو على عمر كمال عبد الواحد، ليتصدى لها إمام عاشور ويسجل هدف الأهلي الأول، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وفي الشوط الثاني، سيطر الأهلي على مجريات الأمور وسط محاولات لإدراك هدف التقدم دون خطورة حقيقية على مرمى محمد شيكا حارس فاركو.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

بعدها أجرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي 3 تغييرات لتنشيط الحالة الهجومية بنزول محمد عبد الله ومحمد مجدي أفشة وسمير محمد، بدلا من كريم الدبيس وأكرم توفيق وعمر الساعي، ليستحوذ الأهلي على الكرة بشكل كامل وسط ضغط مكثف على دفاعات فاركو.

مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وفي الدقائق المتبقية، تكررت هجمات الأهلي عن طريق إمام عاشور وحسين الشحات، إلا أن جميع الفرص لم تكلل بالنجاح لينتهي اللقاء بتعادل الأهلي وفاركو 1/1.

تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

جاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالتالي:

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وسمير محمد ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري المصري

بتلك النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أن الأحمر بات مهددا بفقدان الصدارة في حالة فوز بيراميدز على زد اليوم، أو الزمالك على مودرن غدا، حيث يمتلك كلا منهما 17 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

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