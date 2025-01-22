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الرياضة - 02:24 - «عايز تمشي».. حسين الجسمي يطرح أحدث أعماله الغنائية «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:24 - «عايز تمشي».. حسين الجسمي يطرح أحدث أعماله الغنائية «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:24 - «عايز تمشي».. حسين الجسمي يطرح أحدث أعماله الغنائية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:24 مساءً - طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان «عايز تمشي»، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية عايز تمشي من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، ومن توزيع توما.

وجاءت كلمات أغنية عايز تمشي، كالآتي: عايز تمشي مش ممنوع.. باین قلبي كان مخدوع.. فترة وينتهي الموضوع.. حياتي عليك مهيش واقفة.. ياللا معدش بينا كلام.. يعني هساوي عندك كام؟!

روح مع ألف ألف سلام.. نتقابل بقى صدفة.. خدت اللي أنت خدته زمان.. حب وكل ليلة حنان.. ناقصك حاجة تانية كمان؟

قول عشان أكون مرتاح.. دورك تستحق عليه.. جايزة وقلبي ده هوريه.. ما انت نجحت تلعب بيه.. ودايمًا من نجاح لنجاح.. بانت كل حاجة خلاص.. راحت نعمة الإحساس.. واحد فاقد الإخلاص.. أسميك إيه إلا كده قولي؟

فاكر لسه بالي طويل.. لا.. حملك يهد الحيل.. أنا دلوقتي صبري قليل.. أنا كفاية اللي حاصلي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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