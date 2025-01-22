الرياضة - 02:24 - للمصريين بالخارج.. تفاصيل حجز شقق مبادرة بيتك في مصر بـ 9 مدن جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:24 مساءً - شقق مبادرة بيتك في مصر.. أوضحت وزارة الإسكان أنه سيتم طرح 5055 وحدة سكنية للمصريين في الخارج ضمن مبادرة بيتك في مصر، موزعين على 13 مشروع في 9 مدن جديدة.

شقق مبادرة بيتك في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق مبادرة بيتك في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

تفاصيل حجز شقق مبادرة بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان أن الوحدات والفيلات السكنية للمصريين بالخارج بـ مبادرة بيتك في مصر، تكون بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات، تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها بنهاية عام 2025.

حجز شقق مبادرة بيتك في مصر

وانتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال.

سداد رسوم شقق مبادرة بيتك في مصر

ويتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز بالدولار أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات، التى تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

تخصيص شقق مبادرة بيتك في مصر

وقررت وزارة الإسكان طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية لـ المصريين بالخارج في شهر فبراير المقبل، حيث من المقرر طرح الوحدات وإجراء التخصيص اعتباراً من 15 فبراير 2025.

أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر

وتتواجد أماكن شقق الإسكان للمصريين بالخارج بـ مبادرة بيتك في مصر بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وهم كالآتي:

- مشروع الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات تبدأ من 114 لـ 173 متر مربع.

- مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات تبدأ من 95 لـ 250 متر مربع.

- مشروع صبا بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تبدأ من 95 لـ 141 متر مربع.

- مشروع فالي تاورز بحدائق أكتوبر بمساحات تبدأ من 95 لـ 101 متر مربع.

- مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات تبدأ من 215 لـ 678 متر مربع.

- مشروع الحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية بمساحات تبدأ من 79 لـ 344 متر مربع.

- مشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات مودرن و كلاسيك بمساحات تبدأ من 360 لـ 504 متر مربع.

- في المجاورة الثانية D2، مساحات تبدأ من 161 لـ 392 متر مربع.

- مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة بمساحات تبدأ من 96 لـ 178 متر مربع

- مشروع أرابيسك بمحافظة القاهرة بمساحات تبدأ من 125 لـ 179 متر مربع.

- مشروع فالي تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات تبدأ من 89 لـ 116 متر مربع.

- مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات تبدأ من 80 لـ 220 متر مربع.