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الرياضة - 01:54 - طرق تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي لشبكات المحمول الأربع في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:54 - طرق تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي لشبكات المحمول الأربع في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:54 - طرق تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي لشبكات المحمول الأربع في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 01:54 مساءً - مكالمات الواي فاي.. أصبحت جملة خدمة مكالمات الواي فاي محل اهتمام عدد كبير من المواطنين خلال هذه الآونة، وذلك بعدما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي «WiFi Calling» بمصر،

وفي هذا الصدد، توفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص طرق تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــــــــــا.

ما هي خدمة مكالمة الواي فاي

تعتبر خدمة مكالمات الواي فاي خياراً مناسباً حيث تسمح هذه الخدمة بـ إمكانية إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكات الواي فاي، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمناطق ذات التغطية الضعيفة لشبكات المحمول التقليدية.

مكالمات الواي فاي

تعمل هذه الخدمة على توصيل المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلًا من شبكة الهاتف المحمول، وما يميزها هو عدم الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية، حيث يتم استخدامها مباشرة برقم الهاتف الشخصي للمستخدم، مما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة، ويعمل في مصر 4 شركات اتصالات كمشغلين لخدمات المحمول هم «فودافون - أورنج - إي آند - وي».

خدمه مكالمات الواي فاي
wifi calling

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي «WiFi Calling»

- التأكد من دعم الهاتف لخدمة WiFi Calling، يمكنك التحقق من ذلك عبر إعدادات الجهاز أو من خلال الموقع الرسمي لشركة الاتصالات.

- تأكد من أن جهازك يحتوي على أحدث إصدار من نظام التشغيل، حيث تحتاج بعض الأجهزة إلى تحديث النظام لتفعيل الخدمة بشكل صحيح.

- تأكد من أنك متصل بشبكة واي فاي قوية ومستقرة، تعتمد الخدمة على اتصال الإنترنت عبر الواي فاي، لذا من الضروري أن تكون الشبكة سريعة ومستقرة.

-افتح إعدادات الهاتف واذهب إلى قسم «الشبكة والإنترنت» أو الاتصالات»، حسب نوع الجهاز.

خدمه مكالمات الواي فاي
wifi calling

- ابحث عن خيار "WiFi Calling" أو "المكالمات عبر الواي فاي" في إعدادات الهاتف وقم بتفعيله.

- إذا كانت هناك إعدادات إضافية تتعلق بشركة الاتصالات، تأكد من اتباع التعليمات لتفعيل الخدمة بشكل كامل.

- بعد تفعيل الخدمة، يفضل إعادة تشغيل الهاتف لضمان تفعيل الإعدادات بشكل صحيح.

مكالمات الواي فاي

-تأكد من أن الاتصال بشبكة الواي فاي مستقر. خدمة "WiFi Calling" تعتمد بشكل كبير على جودة الإنترنت عبر الواي فاي.

-بعد تفعيل الخدمة، قم بإجراء مكالمة صوتية عبر الواي فاي للتأكد من أن الخدمة تعمل بشكل جيد وأن جودة المكالمات ممتازة.

-إذا واجهت أي مشكلة أثناء تفعيل الخدمة أو في حال كانت الخدمة لا تعمل كما هو متوقع، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لدى شركة الاتصالات للحصول على الدعم الفني.

مكالمات الواي فاي

تكلفة مكالمات الواي فاي WiFi Calling

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار مكالمات الواي فاي WiFi Calling، تختلف وفقًا لشركة الاتصالات، حيث تتيح شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر خدمة المكالمات عبر شبكة الواي فاي WiFi Calling بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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