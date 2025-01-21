"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:41 - مسلسلات رمضان 2025.. البوسترات الدعائية وأبرز النجوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:41 - مسلسلات رمضان 2025.. البوسترات الدعائية وأبرز النجوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - مسلسلات رمضان 2025.. البوسترات الدعائية وأبرز النجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:41 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. طرحت المنصات الرقمية «watch it» و «شاهد» البوسترات الدعائية لـ بعض مسلسلات رمضان 2025، وذلك من أجل الترويج لـ الأعمال الدرامية وأبرز النجوم، المشاركين في المارثون الرمضاني خلال هذا الموسم.

مسلسلات رمضان 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسلات رمضان 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل الكابتن
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل العتاولة 2
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل ظلم المصطبة
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل 80 باكو
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل عقبال عندكم
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل سيد الناس

البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025 «شاهد»

نشرت منصة شاهد البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025 الآتية: مسلسل سيد الناس، مسلسل إش إش، مسلسل نص الشعب اسمه محمد، مسلسل 80 باكو، مسلسل المداح: أسطورة العهد، مسلسل منتهي الصلاحية، مسلسل أشغال شقة جدًا، ومسلسل كامل العدد 3.

وأظهرت البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025، أبرز النجوم المشاركين في الأعمال الدرامية، وهم كالآتي: إلهام شاهين، إدوارد، رانيا يوسف، شيماء سيف، أحمد رزق، عصام عمر، أسماء جلال، هدى المفتي.

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل العهد أسطورة العهد
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل ولاد الشمس
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل أش أش
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل حكيم باشا
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل كامل العدد 3
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل فهد البطل
مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل سيد الناس

البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025 «watch it»

وكشفت منصة watch it عن قائمة مسلسلات رمضان 2025، التي سيتم عرضها لأبرز النجوم، وطرحت الصور الأولى لأبطال الأعمال الدرامية 2025.

وكانت أبرز الأعمال، التي عرضتها منصة watch it لـ مسلسلات رمضان 2025، مسلسل فهد البطل، مسلسل الكابتن، مسلسل حكيم باشا، مسلسل ولاد الشمس، مسلسل ظلم المصطبة، مسلسل شهادة معاملة أطفال.

ومسلسل جودر 2، مسلسل عقبال عندكم، مسلسل حسبة عمرى، مسلسل وتقابل حبيب، مسلسل ناقص ضلع، مسلسل الحب كله، مسلسل الشرنقة، ومسلسل عايشة الدور.

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لـ «الحلانجي» بطولة محمد رجب |فيديو

مسلسلات رمضان 2025.. عرض «حياة أو موت» لـ حنان مطاوع على قناة النهار

مسلسلات رمضان 2025.. قائمة أبطال «حكيم الباشا» بطولة مصطفى شعبان

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:11 - عيار 21 بكام؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق