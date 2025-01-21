الرياضة - 11:41 - مسلسلات رمضان 2025.. البوسترات الدعائية وأبرز النجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:41 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. طرحت المنصات الرقمية «watch it» و «شاهد» البوسترات الدعائية لـ بعض مسلسلات رمضان 2025، وذلك من أجل الترويج لـ الأعمال الدرامية وأبرز النجوم، المشاركين في المارثون الرمضاني خلال هذا الموسم.

مسلسلات رمضان 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسلات رمضان 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025 «شاهد»

نشرت منصة شاهد البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025 الآتية: مسلسل سيد الناس، مسلسل إش إش، مسلسل نص الشعب اسمه محمد، مسلسل 80 باكو، مسلسل المداح: أسطورة العهد، مسلسل منتهي الصلاحية، مسلسل أشغال شقة جدًا، ومسلسل كامل العدد 3.

وأظهرت البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025، أبرز النجوم المشاركين في الأعمال الدرامية، وهم كالآتي: إلهام شاهين، إدوارد، رانيا يوسف، شيماء سيف، أحمد رزق، عصام عمر، أسماء جلال، هدى المفتي.

البوسترات الدعائية لـ مسلسلات رمضان 2025 «watch it»

وكشفت منصة watch it عن قائمة مسلسلات رمضان 2025، التي سيتم عرضها لأبرز النجوم، وطرحت الصور الأولى لأبطال الأعمال الدرامية 2025.

وكانت أبرز الأعمال، التي عرضتها منصة watch it لـ مسلسلات رمضان 2025، مسلسل فهد البطل، مسلسل الكابتن، مسلسل حكيم باشا، مسلسل ولاد الشمس، مسلسل ظلم المصطبة، مسلسل شهادة معاملة أطفال.

ومسلسل جودر 2، مسلسل عقبال عندكم، مسلسل حسبة عمرى، مسلسل وتقابل حبيب، مسلسل ناقص ضلع، مسلسل الحب كله، مسلسل الشرنقة، ومسلسل عايشة الدور.