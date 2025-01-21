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الرياضة - 11:41 - تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليل في أبطال أوروبا اليوم.. موقف محمد صلاح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليل في أبطال أوروبا اليوم.. موقف محمد صلاح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليل في أبطال أوروبا اليوم.. موقف محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:41 صباحاً - تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليل.. يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح مع نظيره فريق ليل الفرنسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025.

ويستضيف ليفربول نظيره ليل على أرضية ملعب أنفيلد، اليوم الثلاثاء، ويتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، حيث نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بعد خوضه 6 جولات في المسابقة.

ويبحث فريق ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت عن مواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحقيق الانتصار السابع في المسابقة على حساب فريق ليل منافسه في مباراة اليوم الذي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا اليوم، والذي سيقوده النجم المصري محمد صلاح:

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، جاكبو.

ويتألق محمد صلاح مع فريق ليفربول في الموسم الحالي الذي يعد الأخير له مع النادي الإنجليزي، وسجل النجم المصري هدفين مع الريدز في دوري أبطال أوروبا، كما صنع 4 أهداف.

ولم يتوصل محمد صلاح لاتفاق مع ليفربول لتجديد تعاقده حتى الآن، وأكد النجم المصري أنه أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق عقب انتهاء الموسم الحالي بسبب عدم منحه عرض مناسب من إدارة الريدز لتوقيع عقد جديد.

متى موعد مباراة ليفربول ضد ليل اليوم؟

وتنطلق مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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