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الرياضة - 08:26 - ترامب يعلق حظر تطبيق «تيك توك» 75 يوما - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - ترامب يعلق حظر تطبيق «تيك توك» 75 يوما - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - ترامب يعلق حظر تطبيق «تيك توك» 75 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:26 صباحاً - أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق «تيك توك»، فترة "سماح" قبل قرار حظره في الولايات المتحدة.

وقال ترامب - في تصريحات خلال عودته إلى المكتب البيضاوي نقلتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء "منحنا تطبيق "تيك توك" فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأمريكي"، موضحا أنه سيكون من حق أمريكا نصف قيمة "تيك توك" إذا ما توصلنا إلى اتفاق بشأنه".

وعاد تطبيق «تيك توك» للخدمة بعد ساعات من توقفه مع بدء سريان قرار الحظر الصادر عن السلطات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت تطبيق "تيك توك" الأحد، لكنها أعادت خدمته بعد ساعات من حظره.وقد لا يكون التطبيق متوفرا لنحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع إدارة ترامب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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