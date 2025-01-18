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تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 10:00 صباحاً -  الدوري الاسباني، يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره خيتافي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

 

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي

تذاع مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويمتلك برشلونة 38 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أن خيتافي لديه 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

كانت مباراة الدور الأول بين برشلونة وخيتافي في الموسم الحالي من الليجا على ملعب "مونتجويك"  انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ولم يفز برشلونة في آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني، حيث تعادل مع ريال بيتيس بهدفين لمثليهما، وسقط أمام ليجانيس بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة في الوقت القاتل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.
ويخوض نادي برشلونة تلك المباراة بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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