الرياضة - 09:31 - الكيلو بـ 350 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 09:31 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 18 يناير 2025، حالة من الاستقرار في الأسواق المختلفة والمنافذ الحكومية حيث سجل سعر كيلو اللحم المفروم البلدي نحو 370 جنيها، ويتراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار اللحوم اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار اللحوم في الأسواق

- تراوح سعر كيلو اللحوم المفروم البلدي ما بين 300 لـ 370 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحوم البلدي ما بين 350 لـ 420 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 320 لـ 350 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 300 لـ 330 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحوم البتلو ما بين 340 لـ 368 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحوم الضأن ما بين 360 لـ 400 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا

- سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا

- سجل سعر كيلو اللحوم البلدي نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

- بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر الكبد الطازج نحو 325 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر وش فخدة نحو 300 جنيه للكيلو.

- بلغ سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر الستيك واللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو الكبد الطازج ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.