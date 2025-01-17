الرياضة - 07:56 - ترامب يحسم الجدل حول حظر تيك توك في أمريكا: القرار بيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 07:56 مساءً - حظر تيك توك في أمريكا.. صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن القرار النهائي بشأن حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة يعود إليه بشكل مباشر، مما أثار موجة من الجدل حول مستقبل التطبيق الصيني الشهير في البلاد.

حظر تيك توك في أمريكا

جاء تصريح ترامب، خلال مقابلة إعلامية، حيث أكد أنه يتابع القضية عن كثب، مشيرًا إلى المخاوف الأمنية المتعلقة باستخدام التطبيق.

وأضاف ترامب: «علينا حماية بيانات المواطنين الأمريكيين من أي تهديد خارجي، وسنقوم باتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة أمننا القومي».

تيك توك في أمريكا

يُذكر أن تيك توك، واجه ضغوطًا قانونية سابقة خلال فترة رئاسة ترامب، حيث طالب ببيع عمليات التطبيق في أمريكا لشركات محلية لتجنب الحظر.

برزت المخاوف بشأن تيك توك منذ عام 2020، عندما اتهمت الإدارة الأمريكية التطبيق بجمع بيانات المستخدمين وتسليمها للحكومة الصينية، ما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين الأمريكيين. في ذلك الوقت، أصدر ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى منع التطبيق ما لم يتم بيع عملياته في الولايات المتحدة لشركات أمريكية.

مع تجدد الحديث عن قضايا الأمن السيبراني والعلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين، أعاد ترامب فتح ملف تيك توك، مؤكدًا أن «الأولوية دائمًا هي حماية أمن المواطنين».

كما أشار إلى أن القرار النهائي بشأن التطبيق سيعتمد على دراسة دقيقة تشمل تقييمات أمنية وتقنية.

مستقبل تيك توك في أمريكا

رغم محاولات تيك توك تهدئة المخاوف عبر إنشاء مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة والتأكيد على التزامه بمعايير الخصوصية، يواجه التطبيق ضغوطًا متزايدة، وقد يتم إجبار الشركة على اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرارها في السوق الأمريكي.

آراء متباينة حول حظر تيك توك في أمريكا

أثارت تصريحات ترامب، ردود فعل متباينة بين السياسيين والمواطنين، ففي حين يرى البعض أن حظر تيك توك في أمريكا ضرورة لحماية الأمن القومي، يعتبر آخرون أن القضية تحمل أبعادا سياسية وتجارية أكبر من مجرد الأمن.