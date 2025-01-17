الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 07:36 مساءً - قالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة بسبب الطقس البارد.

وذكر موقع TMZ أن وكالة الخدمات السرية الأمريكية استأجرت شركة خاصة لضمان أمن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. بحسب موقع RT

وأضاف أنه سيتم "تنظيم حفل تنصيب دونالد ترامب بمشاركة شركة أمن خاصة، حيث استأجرت وكالة الخدمات السرية شركة تدعى Arcus Group LLC للمساعدة في تنظيم الحفل".

وخلال أيام قليلة يعود الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابه فى نوفمبر الماضى ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

يبدأ الرئيس الأمريكى ولايته بمراسم التنصيب وأداء القسم. وعادة ما يجري تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير.

وإلى جانب أداء اليمين الدستورية، تكون هناك احتفالات موسيقية وعروضا احتفالية وعدد من المسابقات الرسمية، بحسب ماقالت بى بى سى.

كما سيؤدى اليمين الدستورية أيضا نائب الرئيس المنتخب جيه دى فانس، وينضم إلى ترامب على المنصة لبدء إدارتهما رسميا.