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الدوري السعودي، النصر يتأخر أمام التعاون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، النصر يتأخر أمام التعاون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، النصر يتأخر أمام التعاون بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:00 مساءً - يتأخر فريق النصر أمام التعاون بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما، في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

 

وسجل سعد فهد الناصر هدف التقدم للتعاون بالدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع. 

وينافس فريق النصر بقيادة الدون كريستيانو رونالدو، بقوة على الاحتفاظ بالمركز الثالث، ومواصلة التقدم لملاحقة المتصدر والوصيف الهلال والاتحاد.

تشكيل النصر أمام التعاون في الدوري السعودي


حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيميرك لابورت - نواف بوشل.

خط الوسط: علي الحسن - أوتافيو مونتيرو – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

 

ترتيب النصر بالدوري السعودي 

 

 ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة في 14 مواجهة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، ولقي الهزيمة في مواجهتين.

في المقابل، يتسلح فريق التعاون بعاملي الأرض والجمهور من أجل اللحاق بالمراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 21 نقطة في 14 مواجهة، بواقع 6 انتصارات، و3 تعادلات، ولقي الهزيمة في 5 مواجهات من قبل.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

 يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والتعاون مباشرة، عن طريق شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص عبر قناة SSC1 HD، بتعليق مشاري القرني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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