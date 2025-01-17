الرياضة - 02:16 - فرصة متتفوتش.. تراجع سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 02:16 مساءً - تراجع سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025، إذ سجل سعر عيار 21 نحو 3795 جنيها للبيع، 3770 جنيها للشراء، وذلك بمعدل 5 جنيهات مقارنة بسعره في آخر تحديث منذ ساعتين، حيث كان عيار 21 مسجلا نحو 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 نحو 4337.25 جنيه للبيع، 4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بلغ نحو 3975.75 جنيه للبيع، 3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 3795 جنيه للبيع، 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 استقر عند 3252.75 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حافظ سعر الذهب عيار 14 على استقراره عند نحو 2530 جنيها للبيع، 2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بلغ نحو 2168.5 جنيه للبيع، 2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 استقر عند 1626.5 جنيه للبيع، 1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 30360 جنيه للبيع، 30160 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بلغ نحو 2706.43 دولار للبيع، 2711.66 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4337.25 جنيه 4308.5 جنيه عيار 22 3975.75 جنيه 3949.5 جنيه عيار 21 3795 جنيها 3770 جنيها عيار 18 3252.75 جنيه 3231.5 جنيه عيار 14 2530 جنيها 2513.25 جنيه عيار 12 2168.5 جنيه 2154.25 جنيه

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

توقعات سعر الذهب في عام 2025

وتوقع خبراء الاقتصاد أن عوامل ارتفاع أسعار الذهب في العالم مثل: «مشتريات البنوك المركزية القومية - التوترات الجيوسياسية العالمية - سياسات التيسير النقدي»، ستستمر في دعم ارتفاع سعر الذهب، مع الإشارة أيضًا إلى احتمالية انخفاض سعر المعدن الأصفر نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية والتضخم المتزايد، والتي قد تؤثر على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن سعر الذهب خلال السنة الميلادية الجديدة 2025 سيواصل في الارتفاع، نتيجة الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن، والبنوك المركزية العالمية.