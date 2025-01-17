الرياضة - 02:16 - مصدر مصري: المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 02:16 مساءً - نقلت القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري مطلع، بتواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة.
وأضاف المصدر، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة.
وعرضت القاهرة الإخبارية، مشاهد اصطفاف مئات شاحنات المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.
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