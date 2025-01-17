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الرياضة - 02:16 - مصدر مصري: المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - مصدر مصري: المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - مصدر مصري: المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 02:16 مساءً - نقلت القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري مطلع، بتواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة.

وعرضت القاهرة الإخبارية، مشاهد اصطفاف مئات شاحنات المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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