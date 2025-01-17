طارق صالح يؤكد هذا الأمر بشأن الحوثي - أخبار كلمتك

أكد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، أن الحوثي أعلن عن نفسه قاتلًا للإيجار تحت شعار طائفي دموي منذ طلقته الأولى في مران صعدة ضد الشعب وجيش الجمهورية اليمنية.

وأشار طارق صالح، في تدوينة على منصة إكس، إلى مراحل إرهاب المليشيا. وقال، إنه تمدد بداية حتى طال صنعاء وعدن وكل اليمن، وبعدها استهدف الأشقاء في السعودية، ثم عمم إرهابه على كل دول العالم عبر استهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأوضح، أن المليشيا الحوثية تتحرك ضمن بيئة الإرهاب العالمية تحت إدارة حزب الله والحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا في ذكرى محاولتها الفاشلة استهداف دولة الإمارات، أن مصالح الشعوب والأمن العالمي كل لا يتجزأ، وأن الإرهاب شر يجب استئصاله.