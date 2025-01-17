افادت مصادر لكريتر سكاي بتوصل شركة النفط لاتفاق مع وكلاء المحطات لتحديد سعر تاريخي للدبة البترول بعدن.
وقالت المصادر لكريتر سكاي:سعر البنزين المتسورد بعدن من الليلة ب١٥٦٥ للتر و٣١٣٠٠ للدبة
واضافت:تم رفع سعر اللتر من ١٤٩٥ الى ١٥٦٥ .
واختتمت:من الليلة سعر الدبة البترول ب٣١٣٠٠
عاجل: اقرار رقم تاريخي لسعر الدبة البترول بعدن الليلة(حصري) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:37 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر لكريتر سكاي بتوصل شركة النفط لاتفاق مع وكلاء المحطات لتحديد سعر تاريخي للدبة البترول بعدن.
افادت مصادر لكريتر سكاي بتوصل شركة النفط لاتفاق مع وكلاء المحطات لتحديد سعر تاريخي للدبة البترول بعدن.
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