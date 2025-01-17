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عاجل: اقرار رقم تاريخي لسعر الدبة البترول بعدن الليلة(حصري) - أخبار كلمتك

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عاجل: اقرار رقم تاريخي لسعر الدبة البترول بعدن الليلة(حصري) - أخبار كلمتك

عاجل: اقرار رقم تاريخي لسعر الدبة البترول بعدن الليلة(حصري) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:37 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر لكريتر سكاي بتوصل شركة النفط لاتفاق مع وكلاء المحطات لتحديد سعر تاريخي للدبة البترول بعدن.
وقالت المصادر لكريتر سكاي:سعر البنزين المتسورد بعدن من الليلة ب١٥٦٥ للتر و٣١٣٠٠ للدبة
واضافت:تم رفع سعر اللتر من ١٤٩٥ الى ١٥٦٥ .
واختتمت:من الليلة سعر الدبة البترول ب٣١٣٠٠

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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