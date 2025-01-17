غيابات بالجملة عن الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:00 مساءً - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه؛ استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي أمام أورلاندو كل من: أشرف داري، رضا سليم، يحيى عطية الله، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، عمر كمال عبد الواحد، علي معلول، حمزة علاء.

قائمة الأهلي أمام أورلاندو

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.‏

تفاصيل مران الأهلي

وأدى الفريق مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وشارك اليوم وسام أبو علي في مران الفريق الجماعي، بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي خاضه، عقب عودة الفريق من كوت ديفوار، والاطمئنان على حالته الصحية.

كما شارك إمام عاشور في التدريبات، بعد تعرضه لكدمة خفيفة في مباراة الجونة بالدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي غدا السبت على إستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والطاقم الإداري للناديين وطاقم التحكيم.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن الأهلي كل من؛ الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وكرم عطا، الإداريين بالفريق.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة بعض التعليمات المتعلقة بالمباراة، والتأكيد على موعد وصول الفريقين إلى الملعب والزي الخاص بكل فريق، حيث يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي الأصفر، ويلعب أورلاندو بالطاقم الأسود الكامل ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أورلاندو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم:إمام عاشور - حسين الشحات - وسام أبو على.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق أورلاندو الجنوب إفريقي غدا السبت الموافق 18 من شهر يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز مؤخرا على ستاد أبيدجان الإيفواري، مع فوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

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