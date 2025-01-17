الرياضة - 08:16 - قيادي بحركة فتح يكشف السبب الحقيقي لتأخر وقف إطلاق النار في غزة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 08:16 مساءً - قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن صفقة وقف إطلاق النار تأخرت بسبب محاولة كل طرف الضغط على الآخر للحصول على أكبر قدر من الإنجازات من خلال الوصول إلى صياغات معينة.

وأضاف "الحرازين"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن التفاوض خلال الساعات الأخيرة شمل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق ذات الكثافة السكانية إلى المناطق قليلة الكثافة، فضلاً عن عودة السكان إلى شمال القطاع.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لحالة من التجويع بسبب منع إدخال المساعدات، بالإضافة إلى تدهور الوضع الصحي، حيث أجرى العديد من الأطباء بعض العمليات بدون استخدام البنج، فضلاً عن انتشار الأمراض بين سكان القطاع نتيجة تلوث المياه، ووجود أزمة في الصرف الصحي الذي أدى لكارثة بيئية.