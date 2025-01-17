مشاهير العرب - تامر عاشور يقطع جولة حفلات في أمريكا بسبب «جوى أورد» ويتجه للرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عاشور يقطع جولة حفلات في أمريكا بسبب «جوى أورد» ويتجه للرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لأ ثواني».. تضع بسمة بوسيل في صدارة التريند (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لأ ثواني».. تضع بسمة بوسيل في صدارة التريند (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام: «علاقتي مع أبويا محتاجة دراسة نفسية» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أنغام: «علاقتي مع أبويا محتاجة دراسة نفسية» (فيديو) - أخبار كلمتك

في غياب مرموش، التشكيل الرسمي لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند - أخبار كلمتك

في غياب مرموش، التشكيل الرسمي لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند - أخبار كلمتك

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

فوز وحيد للأحمر في تاريخ مواجهات الأهلي وأورلاندو - أخبار كلمتك

فوز وحيد للأحمر في تاريخ مواجهات الأهلي وأورلاندو - أخبار كلمتك

فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مباراة بوروسيا دورتموند لهذا السبب - أخبار كلمتك

فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مباراة بوروسيا دورتموند لهذا السبب - أخبار كلمتك

أمريكا تفرض عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

أمريكا تفرض عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

الحديث عن آخر مشهد في صراع الحوثيين واغتيال زعيم الجماعة - أخبار كلمتك

الحديث عن آخر مشهد في صراع الحوثيين واغتيال زعيم الجماعة - أخبار كلمتك

طارق صالح يؤكد هذا الأمر بشأن الحوثي - أخبار كلمتك

طارق صالح يؤكد هذا الأمر بشأن الحوثي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

أمريكا تفرض عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمريكا تفرض عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

أمريكا تفرض عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:57 مساءً - كلمتك/خاص:

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب دعمه المالي لميليشيات الحوثي

وقالت الخزانة الأميركية: ميليشيات الحوثي تعتمد على المؤسسات المالية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي

واضافت: يساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل وتحويل الأموال وانشاء وتمويل شركات واجهة

واختتمت: الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

معركة بين الحوثيين وسقوط قتلى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق