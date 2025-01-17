أمريكا تفرض عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب دعمه المالي لميليشيات الحوثي

وقالت الخزانة الأميركية: ميليشيات الحوثي تعتمد على المؤسسات المالية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي

واضافت: يساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل وتحويل الأموال وانشاء وتمويل شركات واجهة

واختتمت: الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين

