أمريكا تفرض عقوبات على بنك كبير في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:57 مساءً - كلمتك/خاص:
واختتمت: الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين
فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب دعمه المالي لميليشيات الحوثي
وقالت الخزانة الأميركية: ميليشيات الحوثي تعتمد على المؤسسات المالية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي
واضافت: يساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل وتحويل الأموال وانشاء وتمويل شركات واجهة
واختتمت: الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين
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