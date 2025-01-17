الرياضة - 01:06 - اصطفاف مئات شاحنات المساعدات بالعريش استعدادا للدخول إلى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 01:06 مساءً - أكد موفد قناة القاهرة الإخبارية، اصطفاف مئات شاحنات المساعدات بمدينة العريش استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة، حيث تحمل العديد من المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.
وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك استعدادات مكثفة للدولة المصرية بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.
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