الرياضة - 09:51 - ما الحقيقة؟.. شاومينج يزعم تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 09:51 صباحاً - تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. قبل بدء الامتحانات بساعات قليلة، زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.

تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، زاعمة أنها صورًا للورقة الامتحانية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة اليوم في المحافظات.

تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025

ونشرت جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل اسم «شاومينج» صورًا لورقة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية المقررة عقدها بمعظم محافظات الجمهورية، زاعمة بذلك تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.

تداول أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وتداولت صفحات الغش أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 قبل انطلاق الامتحانات الفعلية بعدة ساعات قليلة، مما أثار الجدل والرعب والخوف بين الطلاب وأولياء الأمور.

تأمين أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها اتخذت كافة الإجراءات الصارمة والأمنية لضمان سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بشكل أمن وقانوني.

عقوبة نشر أو تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

عقوبة الأشخاص المساعدين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

حرمان الطالب الغشاش من أداء الامتحانات

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.