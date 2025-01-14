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الرياضة - 07:26 - «بلينكن»: الولايات المتحدة ومصر وقطر عملوا على مقترح نهائي لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:26 - «بلينكن»: الولايات المتحدة ومصر وقطر عملوا على مقترح نهائي لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - «بلينكن»: الولايات المتحدة ومصر وقطر عملوا على مقترح نهائي لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:26 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، فهناك أمور كثيرة تغيرت لكن لا تزال الأوضاع خطيرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ومصر وقطر عملوا على مقترح نهائي لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته أمام المجلس الأطلسي حول مستقبل الشرق الأوسط، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قدرات حركة حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت بعد 7 أكتوبر، كما أن ميزان القوة في الشرق الأوسط يتغير بوتيرة سريعة ولا وجود لحماس فيه.

وتابع «بلينكن»، «المدنيين في قطاع غزة يعانون من الحرب وعالقون في نزاع لا علاقة لهم به، كما أن القطاع لن يحكم مرة أخرى من قبل حركة حماس، ونهدف إلى صياغة واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا تهجير إجباري للفلسطينيين لأي مكان، وأن واشنطن تعمل مع شركائها في المنطقة لدفع عملية السلام، كما أن الولايات المتحدة ومصر وقطر عملوا على مقترح نهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والكرة الآن في ملعب حماس، فنحن نريد خلق مسار لدولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «بإمكاننا أن نصل إلى اتفاق في غزة خلال الأيام الأخيرة للإدارة الأمريكية أو بعد 20 يناير استنادًا على الخطة التي أعلنها بايدن، إذ إن النزاع في الشرق الأوسط يؤثر على قواعدنا وقواتنا في المنطقة والجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع، وبإمكاننا أن نرسم واقعًا جديدًا في الشرق الأوسط ينعم الجميع فيه بالسلام والاستقرار».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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