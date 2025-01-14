الرياضة - 07:26 - وزير البترول الأسبق: ليس لدينا أي أزمة طاقة ولكن في التسعير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:26 مساءً - قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن وجود المستثمر الأجنبي في قطاع البترول، أمر ضرورة وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات الشريط الأجنبي السارية في مصر بقطاع البترول تحتوي على بند المشاركة في الإنتاج.

وأوضح وزير البترول الأسبق خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشريك الأجنبي يحصل على مستحقاته المالية بعد اكتشاف الآبار البترولية، بحد أقصى نسبة 25% من إجمالي الإنتاج بالاتفاق مع الحكومة.

وتابع المهندس عبد الله غراب: «لا يوجد لدى الحكومة المصرية أزمة في توفير الطاقة، بل الأزمة تكمن في تسعير الطاقة فقط، قائلاً: «لا يوجد لدينا أزمة طاقة.. بل أزمة تسعير طاقة».