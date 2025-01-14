نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثي يصعد عسكرياً ويعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

لقاء ودي يجمع قلب الوطن للتنمية المستدامة وكنوز للتراث و التنمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - رئيس الوزراء: افتتاح مصنع «جيلي» للسيارات في مصر خلال ساعات - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يلتقى أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

بعد توقف 13 عاما، تشغيل قسم الرمد بمستشفي نجع حمادي العام - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:06 - 5 مطالب لضبط السوق.. مذكرة عاجلة من شُعبة المحمول أمام رئيس غرفة القاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:06 - 5 مطالب لضبط السوق.. مذكرة عاجلة من شُعبة المحمول أمام رئيس غرفة القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - 5 مطالب لضبط السوق.. مذكرة عاجلة من شُعبة المحمول أمام رئيس غرفة القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 07:06 مساءً - عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة تجار المحمول اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.

وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة، إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية، حيث أصبح مهمًا في الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي - مراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك - بحث مع الجهات المعنية إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار- المُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك - الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق "

وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماع موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بشكل سري، جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما من الزواج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق