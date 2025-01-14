نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

نتنياهو: مستعد لوقف نار طويل الأمد في غزة لاستعادة الأسري - أخبار كلمتك

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تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

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استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025 - أخبار كلمتك

رسميًا، وسام أبو علي يغيب عن مباراة الجونة في الدوري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:46 مساءً - سعر الدولار اليوم.. انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، ليسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 يناير 2025
سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر الآن إلى 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ختام تعاملات اليوم نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.55 جنيه للبيع.

الدولار - أذون الخزانة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف العربي نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.41 جنيه للشراء، 50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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