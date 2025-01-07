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قبل مباراة فالنسيا وإلدينزي، المتأهلون لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

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قبل مباراة فالنسيا وإلدينزي، المتأهلون لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

قبل مباراة فالنسيا وإلدينزي، المتأهلون لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:20 صباحاً - كأس ملك إسبانيا، تختتم مساء اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا بمواجهة فالنسيا وإلدينزي.

وتنطلق صافرة مباراة إلدينزي ضد فالنسيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويعد أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي على حساب ريال مايوركا، وبالتالي، كلاهما يشارك في كأس السوبر مع ريال مدريد وبرشلونة.

وشهد دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري خروجا مفاجئا لنادي إشبيلية على يد ألميريا المتواجد في الدرجة الثانية.
 

 

المتأهلون إلى دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا

 بونتيفيدرا
خيتافي

رايو فاليكانو

أوساسونا

إشبيلية

برشلونة

أتلتيك بلباو

أتلتيكو مدريد

أورينسي

إلتشي

ليجانيس

سيلتا فيجو

ريال سوسيداد

ريال مدريد

فالنسيا أو إلدينزي

 

نتائج دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا

بونتيفيدرا 3-0 ريال مايوركا.

غرناطة 0-1 خيتافي.

راسينج كلوب 1-3 رايو فاليكانو.

هويسكا 0-1 ريال بيتيس.

تينيريفي 1-2 أوساسونا.

ألميريا 4-1 إشبيلية.

بارباسترو 0-4 برشلونة.

لوجورنيس ضد أتلتيك بلباو (فاز بلباو بركلات الترجيح 4-3).

ماربييا 0-1 أتلتيكو مدريد.

أورينسي 3-2 بلد الوليد.

إلتشي 4-0 لاس بالماس.

كارتاخينا 1-2 ليجانيس.

راسينج سانتاندير 2-3 سيلتا فيجو.

بورفيرادينا 0-2 ريال سوسيداد.

ديبورتيفا مينيرا 0-5 ريال مدريد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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