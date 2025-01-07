الرياضة - 10:31 - الفريق جلال الهريدي.. محطات بطولية وشائكة.. نجا من الموت بأعجوبة للدفاع عن مصر حربًا وسِلمًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:31 صباحاً - الفريق جلال الهريدي، رجل اختزل في مسيرته حياة وطن بأكملها، منذ مولده عام 1929، كان القدر يرسم طريقًا استثنائيًا لرجل سيصبح «الأب الروحي» لسلاح الصاعقة في القوات المسلحة المصرية، وأحد أعمدة العسكرية في القرن العشرين، لم يكن مجرد ضابط عادي، كان رمزًا للإرادة الحديدية والشغف الذي لا يعرف حدودًا.

الفريق جلال الهريدي، منذ اللحظة التي خطت قدماه فيها أروقة القوات المسلحة المصرية، كان يدرك أن المهمة أكبر من الرتب والألقاب، وأن الجيوش تُبنى بالدم والعرق، وأن الأوطان تُحمى بالإيمان العميق بقضيتها، لذا، أسس سلاح الصاعقة ليكون تجسيدًا لهذه القناعة، لم يقدم فقط سلاحًا جديدًا بل غرس فلسفة قتالية كانت غائبة.

الفريق جلال الهريدي، في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كان حاضرًا كقائد يعرف كيف يدير معركة وسط الأمواج المتلاطمة، لم يكن النصر آنذاك مسألة خيار، بل ضرورة، كان في مقدمة من تصدوا للغزاة، وفي حرب يونيو 1967، واجه واحدة من أشد التحديات في تاريخ العسكرية المصرية، لكن الهريدي لم يكن ممن ينحنون للعواصف، واصل القتال -ومن معه من خيرة شباب مصر- في حرب الاستنزاف، مكرسًا كل خبرته لإعادة بناء الجيش.

الفريق جلال الهريدي، في حرب أكتوبر 1973، كان أحد المساهمين في النصر العظيم الذي أعاد للكرامة العربية بريقها، لم يكن مجرد قائد يخوض معركة، كان رجلًا يرى في النصر ثأرًا للأرض والإنسان، الحرب بالنسبة له لم تكن صراعًا عسكريًا فقط، بل اختبارًا لقيمة الوطن في قلوب رجاله.

الفريق جلال الهريدي، لم تكن محطاته العسكرية خالية من الألغام السياسية، واجه حكمين بالإعدام، الأول في سوريا خلال فترة الانفصال عام 1961، قاد الفريق جلال الهريدي، بجرأة استثنائية، في سبتمبر من العام نفسه، عملية إنزال مظلي في مطار «حميميم» بسوريا خلال محاولة إجهاض الانفصال، وهي مغامرة كادت تودي بحياته بعد أن أُلقي القبض عليه وصدر حكم بالإعدام في حقه، لكنه نجا ليكتب فصولًا أخرى من حياته الملحمية، نجا من الموت كقدر لرجل لم تكتمل مهمته بعد، بقي واقفًا، صامدًا، وعاود خدمة بلاده بطرق جديدة.

الفريق جلال الهريدي، بعد ثورة 30 يونيو 2013، أسس حزب «حماة الوطن»، لم يكن الحزب مجرد كيان سياسي، بل انعكاسًا لرؤية قائد عاش حياته مدافعًا عن أمن مصر واستقرارها، كان الحزب صوته الجديد في ساحة السياسة، واستمر الهريدي في الدفاع عن قضايا الوطن، مستخدمًا خلفيته العسكرية لتحليل التحديات السياسية بعمق وواقعية.

عن تأسيسه لسلاح الصاعقة، فقد كان جلال الهريدي، الشاب الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين، يقف على أعتاب مسئولية لم يسبق لها مثيل في تاريخ القوات المسلحة المصرية، كان برتبة نقيب قال للمشير الراحل، عبد الحكيم عامر: «أريد إنشاء قوات - الصاعقة- وفق مبادئ ومعايير معينة»، كان مدفوعًا برؤية واضحة لبناء قوةٍ ترتكز على القيم والانضباط، قوة ترى في الموت من أجل الوطن شرفًا لا يقارن.

المشير عامر، الذي كان يرى في جلال الهريدي روحًا استثنائية، اتخذ قرارًا وُصف بالجرأة، قرارًا ربما لم يكن ليتخذه أي شخص آخر في موقعه، تعيين الشاب المقدام قائدًا لسلاح، القرار لم يكن مجرد خطوة عسكرية، بل شهادة ثقة وإيمان بقدرة الإنسان على تجاوز حدود الرتب والتقاليد، ليصنع الفرق برؤية صافية وإرادة لا تعرف المستحيل، وهكذا، أصبح جلال الهريدي أول ضابط في تاريخ القوات المسلحة المصرية يتولى قيادة سلاح برتبة نقيب، تاركًا بصمةً لا تُنسى في سجل الشجاعة والوطنية.

لم تكن حياة الهريدي خالية من الاعتراف بالإنجازات، فقد حصل على العديد من الأوسمة والدروع من مؤسسات ثقافية وعسكرية وجامعية، محليًا ودوليًا، ويبقى أن رحيل الفريق جلال الهريدي يمثل خسارة كبيرة، حيث ترك خلفه إرثًا خالدًا من الوطنية والبطولات التي ستظل تلهم أجيالًا قادمة، وتجسد معاني التضحية والوفاء للوطن، لكن سيظل اسمه محفورًا في ذاكرة التاريخ، قائدًا عاش ومات من أجل مصر، تاركًا إرثًا تتناقله الأجيال بفخر واعتزاز.