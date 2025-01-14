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الرياضة - 12:51 - بعد أزمة الخطف والزواج العرفي.. ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا (صور) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:51 - بعد أزمة الخطف والزواج العرفي.. ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:51 - بعد أزمة الخطف والزواج العرفي.. ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 مساءً - ظهرت البلوجر هدير عبد الرازق من جديد لتثير الجدل والتساؤلات بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد ظهورها مع البلوجر أوتاكا عقب واقعة الخطف التي حدثت أمس، فما تفاصيل هذا الظهور الجديد؟

ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا

بدأت الأحداث في قسم شرطة التجمع الأول الذي جمع البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها والبلوجر أوتاكا، وسط اتهامات عديدة متبادلة بينهما، بين الاحتجاز والخطف والسرقة.

ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا

بدأت الخلافات بين البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها، مع بلوجر شهير أوتاكا داخل شقتها بأحد المدن السكنية بالقاهرة الجديدة، حيث اتهمهم الشاب باحتجازه في شقتهم وإجباره على توقيع إيصال أمانة.

ومن جانبها أكدت هدير عبد الرازق في محضر الشرطة أنها قبل 7 أيام كان البلوجر أوتاكا في منزلها وسرق منها لاب توب و5 آلاف دولار و100 ألف جنيه، وأثناء الاتفاق على إعادة المبلغ قامت ووالدها و2 من أبناء أشقائها باحتجازه في الشقة.

ووجهت اتهام له بتصويرها بدون علمها، وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة الي أن هدير اتهمت الشاب بتصويرها بدون علمها، والشاب اتهمها باحتجازه واجباره على توقيع ايصال أمانة رغما عنه.

ظهور جديد لـ هدير عبد الرازق وأوتاكا

ولكن أنكر البلوجر أوتاكا في محضر الشرطة أقوال هدير عبد الرازق، مؤكدا أن سبب تواجده في الشقة زواج عرفي يربطه بهدير عبد الرازق، وأنه قام بالاتصال بالشرطة بعدما احتجزوه داخل الشقة وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال الطرفين وانتهت الأمور بالتصالح في القسم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول تضمن ورود بلاغا بوقوع مشاجرة بين البلوجر ووالدها مع شاب وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين أن البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها نشبت بينهم وبين شاب خلافات وتم التحفظ على الطرفين واصطحابهم لقسم شرطة التجمع الأول.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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