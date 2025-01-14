الرياضة - 12:51 - سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.. تراجع مفاجئ في السوق العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 12:51 مساءً - الذهب.. يعتبر سعر الذهب من أكثر الكلمات بحثا على محرك «جوجل» الشهير، نظرا لأنه يعتبر ملاذا آمنا للمستثمرين والمواطنين من أجل استثمار أموالهم فيه والحفاظ عليها من التضخم، وبالتالي تزداد معدلات البحث بصفة دورية عن سعر الذهب بالدولار من أجل مراقبة أسعاره في أسواق الصاغة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت الصحيح.

سعر الذهب

وحرصا من بوابة كلمتك على تقديم سعر الذهب بصفة مستمرة وبالأخص سعر الذهب بالدولار لمتابعيه وزواره، تقدم اليوم آخر تحديث لسعر الذهب بالدولار.

سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 84.92 دولار 84.36دولار عيار 22 77.84 دولار 77.32دولار عيار 21 74.31 دولار 73.81دولار عيار 18 63.72 دولار 63.30 دولار عيار 14 49.56 دولار 49.23دولار عيار 12 42.46 دولار 42.18 دولار عيار 9 31.84دولار 31.63 دولار

سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24: 84.92 دولار للبيع، و84.36 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22: 77.84 دولار للبيع، و77.32 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21: 74.31 دولار للبيع، و73.81 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18: 63.72 دولار للبيع، و 63.30 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14: 49.56 دولار للبيع، و49.23 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12: 42.46 دولار للبيع، 42.18 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9: 31.84 دولار للبيع، 31.63 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: 594.49 دولار للبيع، و590.53 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر الأوقية: 2670.04 دولار للبيع، 2669.77 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

سعر الذهب عيار24: 4291.5 جنيه للبيع، 4262.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار22: 3933.75 جنيه للبيع، 3907.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر: 3755 جنيها للبيع، 3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 3218.5 جنيه للبيع، 3197.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 2503.25 جنيه للبيع، 2486.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12: 2145.75 جنيه للبيع، 2131.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: 1609.25 جنيه بيع، 1598.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم: 30040 جنيها للبيع، 29840 جنيها للشراء.