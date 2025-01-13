إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 05:01 مساءً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الهدوء النسبي داخل البنوك العاملة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025، ليسجل سعره في المركزي نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.58 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

دولار
الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.47 جنيه للشراء، 50.57 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
الأخضر عامل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025 (تحديث مباشر)

عامل كام في البنوك؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 13-1-2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مودريتش: أهنئ برشلونة والخسارة مؤلمة لكننا يجب أن نكون معا ونتحد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق