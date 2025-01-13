الرياضة - 05:01 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 05:01 مساءً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الهدوء النسبي داخل البنوك العاملة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين 13 يناير 2025، ليسجل سعره في المركزي نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.58 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.45 جنيه للشراء، 50.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى50.46 جنيه للشراء و50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 50.47 جنيه للشراء، 50.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 50.46 جنيه للشراء، 50.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.