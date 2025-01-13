الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:00 مساءً - الكونفدرالية، حسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.



فيما يتنافس المصري وإنيمبا النيجيري للتأهل رفقة الزمالك بانتزاع المركز الثاني في المجموعة مع الجولة السادسة والأخيرة.

كما حسم فريق شباب قسنطينة الجزائري صعوده بعدما جمع 6 نقاط من المجموعة الأولى، كما تأكد تأهل نهضة بركان المغربي وستيلينوش الجنوب إفريقي من المجموعة الثانية، بعد أن حصد الأول 12 نقطة والثاني 9 نقاط.

كما حسم فريق اتحاد العاصمة تأهله لدور الثمانية من الكونفدرالية بعد وصوله لـ11 نقطة، فيما يتنافس على البطاقة الثانية جاراف السنغالي وأسيك ميموزا.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

1- شباب قسنطينة الجزائري (المجموعة الأولى).

2- نهضة بركان المغربي (المجموعة الثانية).

3- ستيلينبوش الجنوب إفريقي (المجموعة الثانية).

4- اتحاد العاصمة الجزائري (المجموعة الثالثة).

5- الزمالك ( المجموعة الرابعة).

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025.

ويتواجد الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية والمصري البورسعيدي، في مجموعة واحدة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.



وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز وحسم تأهله رسميًا للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد أن تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة.



ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وكان الصفاقسي التونسي ودع البطولة في مفاجأة كبري بعد أن ظل في ذيل الترتيب بدون نقاط، بينما حسم شباب قسنطينة الجزائري تأهله بجمعه 6 نقاط.



وتأهل نهضة بركان المغربي برصيد 12 نقطة من المجموعة الثانية، ومعه ستيلينوش الجنوب إفريقي بـ9 نقاط، في حين يحتل استاد مالي المركز الثالث بـ4 نقاط.



وضمن اتحاد العاصمة الجزائري التأهل من المجموعة الثالثة بعد وصوله إلى 11 نقطة، بينما يتنافس جاراف السنغالي 8 نقاط وأسيك ميموزا الإيفواري 5 نقاط على البطاقة الأخيرة من المجموعة.

ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الخامسة

ترتيب المجموعة الأولى في الكونفدرالية



1- النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، برصيد 12 نقطة.

2- سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

3- أونزي برافوش الأنجولي برصيد 7 نقاط.

4- الصفاقسي التونسي بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية في الكونفدرالية



1- نهضة بركان المغربي برصيد 13 نقاط.

2- ستيلينبوش الجنوب إفريقي برصيد 9 نقاط.

3- ستاد مالي المالي برصيد 4 نقاط.

4- لوندا سول الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثالثة في الكونفدرالية



1- اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 11 نقاط.

2- جراف دي داكار السنغالي برصيد 8 نقاط.

3- أسيك ميموزا الإيفواري برصيد 5 نقاط.

4- أورابا يونايتد البوتسواني برصيد نقطتين.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية



1- الزمالك برصيد 11 نقاط.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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