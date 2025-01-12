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الرياضة - 08:26 - إطفاء لوس أنجلوس: الحرائق ستستمر حتى الأربعاء وسنشهد رياح قوية في الثلاثاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - إطفاء لوس أنجلوس: الحرائق ستستمر حتى الأربعاء وسنشهد رياح قوية في الثلاثاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - إطفاء لوس أنجلوس: الحرائق ستستمر حتى الأربعاء وسنشهد رياح قوية في الثلاثاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 08:26 مساءً - قال جهاز إطفاء حرائق لوس أنجلوس، مساء اليوم الأحد، إن الحرائق ستستمر حتى يوم الأربعاء على الأقل وسنشهد الرياح الأقوى يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف جهاز إطفاء لوس أنجلوس أن 7000 مبنى تضرر أو تدمر جراء الحرائق، لافتا إلى أن استمرار الظروف الجوية الحرجة المرتبطة بالحرائق حتى يوم الأربعاء.

حرائق لوس أنجلوس

يذكر أن الحرائق الهائلة التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تسبب في مقتل 16 شخصا، وتم على إثرها إصدار أوامر بإجلاء 153 ألف شخص، مع تحذيرات لأكثر من 166 ألف آخرين لاحتمال ترك منازلهم، كما أن هناك حوالي 57 ألف من المباني تواجه خطر الدمار، وتم احتراق حوالي 38 ألف هكتار من الأراضي، وذلك تسبب أيضا في سقوط عشرات الجرحى والمفقودين.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، من استمرار الظروف الجوية القاسية، مما سيعقد جهود السيطرة على الحرائق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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