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الرياضة - 07:56 - أحمد بهي الدين: معرض الكتاب أطلق مبادرات بشأن تخفيض الأسعار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:56 - أحمد بهي الدين: معرض الكتاب أطلق مبادرات بشأن تخفيض الأسعار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أحمد بهي الدين: معرض الكتاب أطلق مبادرات بشأن تخفيض الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:56 مساءً - أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الحدث الأبرز في مجال الثقافة المصري، لافتا إلى أن هناك 80 دولة ستكون موجودة في المعرض هذا العام، وعدد كبير من الناشرين والمؤلفين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيبدأ فعالياته يوم 23 يناير، مشيرا إلى أن هناك خطة تطوير كل عام للمعرض.

وأوضح أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيشمل ندوات وحوارات فكرية وثقافية بين كبار الكتاب والأدباء، في مختلف الموضوعات الثقافية التي تهم القارئ المصري والأجنبي، لافتا إلى أن المعرض يخاطب شرائح عمرية متنوعة.

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أطلق مبادرات عدة بشأن تخفيض أسعار الكتب ضمن مبادرة «اقرأ»، وأتاح خصومات على الطبعات الجديدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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