الرياضة - 07:56 - أكسيوس: بايدن ونتنياهو بحثا هاتفيا وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:56 مساءً - أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بحثا هاتفيا وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم إبلاغ عائلات المحتجزين أن الصفقة محل التفاوض ستشمل كل المحتجزين لكن على مراحل، وفقا لـ إعلام عبري عن مصادر.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم السبت 12 يناير 2025 الذي يوافق اليوم 464 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46565 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 109660 مصابا.