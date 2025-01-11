الرياضة - 05:02 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:02 مساءً - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة ستاد أبيدجان، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «فيليكس بوانيه» بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا، على ستاد أبيدجان اليوم، وهو عينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث وتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، وتفادي أي نتيجة سلبية أمام الفريق الإيفواري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بواقع انتصارين وتعادل وهزيمة، خلف فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي صاحب الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد ثالثًا برصيد 5 نقاط، ويتزيل ستاد أبيدجان المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع كريم الدبيس رامي ربيعة ياسر إبراهيم خالد عبد الفتاح في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية عمرو السولية أكرم توفيق في خط الهجوم حسين الشحات وسام أبو علي

مقاعد بدلاء الأهلي

مصطفى شوبير - يوسف أيمن - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات ببن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.