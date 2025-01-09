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الرياضة - 06:12 - 20 شهيدا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:12 - 20 شهيدا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:12 - 20 شهيدا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:12 مساءً - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات متتالية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

واستشهد نحو 3 أشخاص بنيهم طفل وسيدة وأكثر من 25 إصابة نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة اربيكان بمدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة، وذلك بحسب مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من صباح اليوم الخميس أدت إلى استشهاد نحو 20 شخص في القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46006 شهداء، و109.378مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في قطاع غزة، أسفرت عن 70 شهيدا و104 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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