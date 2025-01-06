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الرياضة - 08:17 - الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني خلال احتفالية عيد الميلاد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:17 - الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني خلال احتفالية عيد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني خلال احتفالية عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:17 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لـ مقر كاتدرائية ميلاد المسيح في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني وللإخوة الأقباط بمناسبة احتفالية قداس عيد الميلاد المجيد.

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.

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بث مباشر.. احتفالية عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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