الرياضة - 08:17 - الرئيس السيسي يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني خلال احتفالية عيد الميلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 08:17 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لـ مقر كاتدرائية ميلاد المسيح في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني وللإخوة الأقباط بمناسبة احتفالية قداس عيد الميلاد المجيد.
احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة
ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.
يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.
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