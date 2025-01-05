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بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يتعادل مع فولهام 2/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يتعادل مع فولهام 2/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يتعادل مع فولهام 2/2 بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 06:15 مساءً - تعادل نادي إيبسويتش تاون مع نظيره فولهام بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهم علي ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم إيبسويتش عن طريق سامي سموديكس في الدقيقة 38، ثم تعادل فولهام في الدقيقة 69 من ركلة جزاء سجلها راؤول خيمينيز، وفي الدقيقة 71 نجح ليام ديلاب من إحرز ركله جراء لفريق إيبسويتش، ثم عاد خيمينيز لتعديل النتيجة لفولهام في الدقيقة 90+1. 

وشارك المحترف المصري سام مرسي بصفة أساسة في تشكيل فريقه إيبسويتش تاون أمام فولهام. 

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تشكيل فولهام أمام إيبسويتش

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تشكيل إيبسويتش أمام فولهام

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: جونسون، لوك وولفندن، جريفز، دارا أوشيا.

خط الوسط: كايوستي، سام مرسي، ليف ديفيس.

خط الهجوم: ليام ديلاب، برودهيد، سموديكس.

ترتيب إيبسويتش وفولهام في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق فولهام المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 30 نقطة، بينما يجتب فريق إيبسويتش الي المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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