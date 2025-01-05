الرياضة - 05:51 - لو هتصوم.. موعد أذان المغرب غدا الاثنين 6 يناير 2025 في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:51 مساءً - مواقيت الصلاة غدا.. يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل مستمر ودوري حرصا منهم على معرفة مواقيت الصلاة، مما يجعلها تتصدر محرك البحث جوجل طوال الوقت، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة غدا الاثنين 6 يناير 2025، وفقا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة غدا

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مواقيت الصلاة غدا الاثنين 6 يناير 2025 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة غدا في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:20 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:1 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:51 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:10 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:32 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:26 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:6 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:54 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:13 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:36 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:22 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 12:2 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 2:51 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:10 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 6:33 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 11:59 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 2:48 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:6 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 6:29 مساء.

مواقيت الصلاة غدا في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 12:0 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:49 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:8 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا الاثنين 6 يناير 2025، الموافق 6 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:31 مساء.