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الرياضة - 09:56 - «لاغرياني ولا برياني».. مصطفى بكري ساخرا من مفتي الإرهاب في ليبيا بعد هجومه على مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:56 - «لاغرياني ولا برياني».. مصطفى بكري ساخرا من مفتي الإرهاب في ليبيا بعد هجومه على مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - «لاغرياني ولا برياني».. مصطفى بكري ساخرا من مفتي الإرهاب في ليبيا بعد هجومه على مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:56 مساءً - شن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوماً على مفتي الإرهاب في ليبيا الصادق الغرياني، وذلك بسبب دعوته لنشر الفوضى في مصر. وقال مصطفى بكري ساخرا " لا غرياني ولا برياني.. مستشفى الخانكة أولى بك"

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الصادق الغرياني مفتي الإرهاب في ليبيا لا يتوقف عن دعم الإرهابيين وخرج يدعوا للفوضى في مصر وهدم الدولة المصرية، موضحاً أنها ليست هي المرة الأولى له التي يصدر فتاوى ضد الدولة المصرية وضد الجيش المصري.

وقال مصطفى بكري، إنه "من المفترض أن يؤخذ هذا الغرياني إلى مستشفى الخانكة في مصر ويعامل معاملة المجانين"، مشيراً إلى أن "الغرياني أفتى من قبل بالموت لكل المعارضين لهم"، معقباً:"خلوا بالكم من بلدكم محدش هينفعكم غير البلد دي فحافظوا عليها علشان البلد دي لو راحت محدش هينفعنا".

وأشار إلى أن "أي أحد سيتطاول على الدولة المصرية أو سيأخد موقف أو يتآمر على مصر، سيتم سحقه".

وقال:" لا غرياني ولا برياني فلتذهب إلى الجحيم، انتوا متعرفوش الشعب المصري".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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