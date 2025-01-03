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الرياضة - 10:41 - أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي جديد يضرب البلاد في هذا الموعد (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:41 - أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي جديد يضرب البلاد في هذا الموعد (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من منخفض جوي جديد يضرب البلاد في هذا الموعد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:41 صباحاً - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بداية من يومي الأحد والاثنين المقبلين مما يؤدي إلى حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية مع تزايد فرص سقوط الأمطار في المحافظات بشمال البلاد وتكون متفاوتة الشدة وتتقدم إلى بعض المحافظات الداخلية مع نشاط للرياح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية مع تراجع فرص سقوط الأمطار، مطالبة بضرورة عدم تخفيف الملابس في فترة الصباح الباكر والفترات المتأخرة من الليل.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تراجع معدل كثافة الشبورة المائية غدا السبت والتي لن تؤثر على الطرق الزراعية أو الصحراوية وتتلاشى سريعا بداية من سطوع أشعة الشمس.

وحذرت الدكتورة منار غانم من تأثر البلاد غدا السبت ببعض الكتل الهوائية الصحراوية التي تكون بها نسب الرطوبة منخفضة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين لتكون العظمى في القاهرة 22 درجة مئوية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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