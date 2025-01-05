11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 165 وحدة بالجهاز الإداري للدولة - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية عمرو رجب في مسلسل الحلانجي - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الأغلى بـ 690 جنيها، أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:41 - مع بداية السنة.. تعرف على شهادات البنك الأهلي 2025 الأعلى عائدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:41 - مع بداية السنة.. تعرف على شهادات البنك الأهلي 2025 الأعلى عائدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - مع بداية السنة.. تعرف على شهادات البنك الأهلي 2025 الأعلى عائدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:41 صباحاً - تصدرت شهادات البنك الأهلي 2025 محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أصدر البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة بالجهاز المصرفي المصري، العديد من الأوعية الادخارية المتنوعة لتلائم احتياجات ملايين العملاء.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شهادات البنك الأهلي المصري 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025 بالعملة المحلية والأجنبية

وتتنوع شهادات البنك الأهلي المصري 2025 بين شهادات بالعملة المحلية وأخرى بالعملة الأجنبية، وبين شهادات بعوائد تفضيلية مرتفعة تصل لـ30%، وأخرى بعوائد أقل مقابل مميزات أفضل، ليفاضل عملاء البنك بين المنتج أو الوعاء الادخاري الذي يلائمهم أكثر.

ويتم تجديد شهادات البنك الأهلي المصري بشكل تلقائي ما لم يطلب العميل غير ذلك، أي بنهاية المدة وحلول موعد الاستحقاق لابد من طلب سحب قيمتها رسميا.

عائد شهادات البنك الأهلي المصري بالجنيه

وأما عن عائد شهادات البنك الأهلي المصري بالجنيه، فتنقسم وفقا لنوع الشهادات، كالتالي:

أولا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية السنوية

- يمكن شراء هذه الشهادات بدءا من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ومدتها عام واحد فقط، ومتوفر عائد متنوع يومي وشهري وسنوي.

- يُصرف عائد شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية، يوميا بنسبة 23%، وشهريا 23.5%، وسنويا 27%.

شهادات استثمار البنك الأهلي المصري

ثانيا: شهادات البنك الأهلي بعائد شهري

- يمكن للراغبين في شراء شهادات البنك الأهلي المصري بعائد شهري، الاكتتاب في الشهادات البلاتينية بعائد متغير شهري أو متناقص.

- يبدأ شراء هذه الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ومدتها 3 سنوات، مع العلم أن عوائد هذه الشهادات متدرج، أي، العائد في السنة الأولى 26%، وفى السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 18%.

ثالثا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بعائد سنوي متناقص

يمكن شراء شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بعائد سنوي متناقص بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ومدتها 3 سنوات، بعائد 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

ثالثا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية

وبالنسبة إلى شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بمدة تصل إلى 3 سنوات، أي ثلاثية، يمكن للعميل شراؤها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، والعائد ثابت يصرف شهريا بفائدة 21.5%.

رابعا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بعائد متغير

و تأتي شهادات البنك الأهلي المصري الثلاثية بعائد متغير يصل إلى 27.5%، ويصرف كل 3 أشهر، ويمكن للراغبين فى الاكتتاب فيها شرائها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

بعائد 27.5%.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي 2024

اقرأ أيضاً
«طلعت حرب والبلاتينية السنوية».. شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024 بالجنيه المصري

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري (التفاصيل الكاملة)

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق