الرياضة - 11:41 - مع بداية السنة.. تعرف على شهادات البنك الأهلي 2025 الأعلى عائدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 11:41 صباحاً - تصدرت شهادات البنك الأهلي 2025 محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أصدر البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة بالجهاز المصرفي المصري، العديد من الأوعية الادخارية المتنوعة لتلائم احتياجات ملايين العملاء.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شهادات البنك الأهلي المصري 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025 بالعملة المحلية والأجنبية

وتتنوع شهادات البنك الأهلي المصري 2025 بين شهادات بالعملة المحلية وأخرى بالعملة الأجنبية، وبين شهادات بعوائد تفضيلية مرتفعة تصل لـ30%، وأخرى بعوائد أقل مقابل مميزات أفضل، ليفاضل عملاء البنك بين المنتج أو الوعاء الادخاري الذي يلائمهم أكثر.

ويتم تجديد شهادات البنك الأهلي المصري بشكل تلقائي ما لم يطلب العميل غير ذلك، أي بنهاية المدة وحلول موعد الاستحقاق لابد من طلب سحب قيمتها رسميا.

عائد شهادات البنك الأهلي المصري بالجنيه

وأما عن عائد شهادات البنك الأهلي المصري بالجنيه، فتنقسم وفقا لنوع الشهادات، كالتالي:

أولا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية السنوية

- يمكن شراء هذه الشهادات بدءا من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ومدتها عام واحد فقط، ومتوفر عائد متنوع يومي وشهري وسنوي.

- يُصرف عائد شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية، يوميا بنسبة 23%، وشهريا 23.5%، وسنويا 27%.

ثانيا: شهادات البنك الأهلي بعائد شهري

- يمكن للراغبين في شراء شهادات البنك الأهلي المصري بعائد شهري، الاكتتاب في الشهادات البلاتينية بعائد متغير شهري أو متناقص.

- يبدأ شراء هذه الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ومدتها 3 سنوات، مع العلم أن عوائد هذه الشهادات متدرج، أي، العائد في السنة الأولى 26%، وفى السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 18%.

ثالثا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بعائد سنوي متناقص

يمكن شراء شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بعائد سنوي متناقص بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفات الألف، ومدتها 3 سنوات، بعائد 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

ثالثا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية

وبالنسبة إلى شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بمدة تصل إلى 3 سنوات، أي ثلاثية، يمكن للعميل شراؤها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، والعائد ثابت يصرف شهريا بفائدة 21.5%.

رابعا: شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية بعائد متغير

و تأتي شهادات البنك الأهلي المصري الثلاثية بعائد متغير يصل إلى 27.5%، ويصرف كل 3 أشهر، ويمكن للراغبين فى الاكتتاب فيها شرائها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.

بعائد 27.5%.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي 2024